Nella giornata di ieri Martin Caceres ha superato tutti i test medici, fisici e atletici a cui è stato sottoposto e ha convinto il Milan della bontà del suo eventuale inserimento nella rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Le parti, però, non hanno ancora raggiunto un accordo economico e nella giornata di oggi ci saranno nuovi incontri per provare a trovare l'intesa decisiva.



12.00 L'OK DI MONTELLA - Vincenzo Montella intervenendo in conferenza stampa ha approvato l'arrivo in rossonero di Martin Caceres definenedolo un giocatore forte e utile anche per un eventuale passaggio ad una difesa a tre.



09.00 NUOVI INCONTRI IN PROGRAMMA - Secondo quanto appreso dai nostri inviati Pasquale Guarro e Daniele Longo, Martin Caceres ha fatto sapere alla dirigenza rossonera di essere pronto a venire incontro alle esigenze del Milan. Per questo nel primo pomeriggio sono previsti nuovi contatti fra le parti per arrivare ad un punto di intesa che si aggiri su i 550 mila euro di parte fissa più bonus.



LA GIORNATA DI IERI - Nel corso della mattinata di ieri Caceres ha svolto e superato le visite mediche. Nel pomeriggio si è discusso della parte economica con il Milan, in accordo con SES, che propone un ingaggio con parte fissa di 450mila euro, che può arrivare a 750mila euro netti con l'inserimento di alcuni bonus. Caceres dal canto suo ha inizialmente chiesto 1 milione di euro di parte fissa senza comprendere i bonus, abbassandosi poi a 750 mila euro. Il contratto proposto è di sei mesi, con opzione per il secondo anno.