Il portiere del Milan, Marco Storari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport 24 le ultime notizie relative al closing: "A noi non sono arrivate notizie, aspettiamo quello che succederà con serenità".



Che aria tira nello spogliatoio in vista del derby?

"Stiamo bene, le prestazioni aiutano. Ci avviciniamo al derby con la serenità che ci dà il nostro allenatore".



Da ex Juventus, che gara sarà quella di domani contro il Barcellona?

"Innanzitutto faremo il tifo per la Juve: è l'unica italiana in Champions e tutti sperano che possa fare un risultato positivo. In questo momento sta giocando bene e sta avendo ottimi risultati. Sarà difficile per il Barcellona, che non sta vivendo un momento bellissimo. Penso che i bianconeri possano fare molto bene".