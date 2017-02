C'erano soprattutto due nomi sul taccuino della coppia Fassone-Mirabelli: Kramer e Dahoud. Entrambi, secondo il Corriere dello Sport, contro la Fiorentina hanno superato il test davanti ai due futuri dirigenti del Milan, accomodati sulle tribune del Borussia-Park di Monchengladbach. Insomma, restano tra i candidati per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Anzi, la priorità è proprio quella di aggiungere un centrocampista centrale. In cima alla lista dei desideri del nuovo Diavolo, per la verità, c'è sempre Fabregas, ma lo spagnolo non è semplice da strappare al Chelsea. E, in più, pretende un ingaggio elevatissimo. Kramer e Dahoud, invece, da questo punto di vista sono assai più raggiungibili. Al pari di Luiz Gustavo, altra ipotesi per la mediana rossonera: brasiliano, ma da quasi un decennio in Germania. Il dettaglio non è casuale: c'è la convinzione, infatti, che chi arriva dalla Bundesliga possa adattarsi più rapidamente alla nostra serie A.