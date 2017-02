Prima è stato cercato dall', poi dalla, infine di recente è diventato un'idea per il: Italia econtinuano a incrociarsi quando si parla di calciomercato e anche per la prossima estate la trama non cambia. Come raccolto dal nostro Daniele Longo infatti proprio i rossoneri hanno avuto nuovi contatti con il centrocampista brasiliano, per il quale ilora è disposta ad abbassare il prezzo e ad accontentarsi di una cifra vicina ai 10 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2018).L'Italia quindi resta un'ipotesi concreta per la prossima stagione e l'indizio arriva anche dalla moglie di Luiz Gustavo,, che nelle stories (immagini temporanee) su Instagram ha pubblicato una foto in palestra con dei leggings tricolore e una bandiera italiana col cuore: segnali di un prossimo trasferimento?