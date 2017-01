Un po' a sorpresa il mercato del Milan non si ferma a Deulofeu. Dopo aver ingaggiato lo spagnolo in prestito dall'Everton e ceduto Luiz Adriano ai russi dello Spartak Mosca, i rossoneri stanno cercando di regalare a Montella un altro esterno d'attacco. Perciò sono disposti a sacrificare Niang, che può tornare al Genoa in uno scambio di prestiti con Ocampos (ancora di proprietà del Marsiglia) o in alternativa con Lazovic. Oggi è attesa la risposta dell'attaccante francese, che piace pure in Inghilterra a Everton, West Ham, Leicester e Crystal Palace. Da registrare anche una voce non confermata sul possibile interesse del Torino di Mihajlovic.