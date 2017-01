La Cina può aspettare. Questo il Bacca pensiero che, a distanza di un anno, ha declinato di nuovo le avance arrivate da quello che sta diventando un campionato sempre più ricco e ambizioso.



OFFERTA DEL BEIJING GUOAN- La squadra maggiormente interessata al numero 70 rossonero sembra essere il Beijing Guoan, con un'offerta da 30 milioni netti complessivi divisi in 3 anni. L'ex squadra allenata da Zaccheroni fa sul serio e vuole fare la spesa in Italia: fari puntati anche su Stefan Jovetic ed Ever Banega.



NO DI BACCA - L'attaccante colombiano, per il momento, non ha accettato, convinto di poter dare ancora tanto alla causa rossonera. La sua volontà è quella di vincere e giocare in un campionato europeo, dove il livello di competività e prestigio è diametralmente opposto a quello offerto dalla Super League Cinese. C'è da considerare anche la volontà, piuttosto chiara, della Sino-Europe Sports: Bacca non si vende, un giocatore considerato importante anche per una questione di immagine a livello internazionale. Diverso il pensiero di Galliani che già in estate lo aveva individuato come elemento da sacrificare per finanziare il mercato in entrata.