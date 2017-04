Una buona notizia per il Milan che oggi è tornato ad allenarsi in quel di Milanello.. Confermata l'anticipazione di ieri di calciomercato.com (leggi qui VERSO IL DERBY - Ad un mese dall'infortunio al bicipite femorale, l'ex Liverpool ha lavorato alacremente per tornare a disposizione del gruppo rossonero. Le sue condizioni verranno monitorate costantemente, per cercare di averlo al massimo della forma per il derby del 14 aprile.