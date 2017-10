Una notizia buona e una negativa. Che priva il Milan di un titolare per tre settimane. Il medico rossonero Melegati ha parlato a Milan Tv degli infortunati: "Bonaventura? Nel corso del match contro il Genoa si è procurato, dopo i bendaggi e gli accertamenti che abbiamo effettuato, una lesione di primo grado in una zona del muscolo non pericolosa, ma questo induce a cautela e ad affrontare il problema nel miglior modo possibile. Faremo una valutazione tra 10 giorni, il recupero dovrebbe avvenire in tre settimane". Di fatto l'ex Atalanta dovrebbe tornare dopo la sosta.



CONTI - Buone notizie sul fronte Conti: "Sta recuperando bene, forse è un pochettino più avanti visto che è un atleta rapido e leggero. Non si pensi che sia pronto, non è così, il cammino è ancora lungo, ci sono fasi precise della riabilitazione da affrontare".