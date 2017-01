Questa sera a San Siro si gioca Milan-Torino. In palio c'è un pass per i quarti di finale in Coppa Italia, dove si sono già qualificate Napoli, Fiorentina e Juventus. Poco turnover per Montella e l'ex rossonero Mihajlovic, che non snobbano affatto la competizione.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Torino (ore 21)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gomez, Paletta, De Sciglio; Kucka, Bertolacci, Sosa; Suso, Lapadula, Bonaventura. All. Montella.

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iturbe, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic.

Arbitro: Russo.