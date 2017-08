FANTACALCIOMERCATO

L'avventura di M'Baye Niang al Milan è ormai ai titoli di coda. I russi, su precisa richiesta del tecnico Massimo Carrera, vogliono stringere i tempi per l'attaccante francese.23.55- Secondo quanto riportato da Sky, il Torino e' pronto ad offrire 12 milioni per Niang, sei in meno dello Spartak.. Il giocatore non è più così convinto di accettare il trasferimento in Russia allo Spartak Mosca. Il sospetto è che dietro ci sia un altro club interessato a lui. Come ad esempio il, che resta alla finestra in attesa di nuovi sviluppi.- Milan e Spartak Mosca hanno l’accordo sulle cifre dell'operazione (18 milioni di base fissa più ulteriori 2 di bonus), ora il buon esito della trattativa dipende dalla presenza di Niang alle visite mediche già fissate per domani a Roma.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, domani Niang dovrebbe svolgere le visite mediche a Roma per conto dello Spartak Mosca. Affare vicinissimo alla chiusura, i due club stanno lavorando agli ultimi dettagli.Vincenzo Montella ha dato il suo assenso alla cessione di Niang, dopo essere stato tentato dal poterlo rilanciare in rossonero dopo la rottura che si era registrata nella passata stagione.Dopo una piccola esitazione iniziale, il giocatore sembra orientato sempre di più ad accettare la proposta economica d'ingaggioBeffato, quindi, il Torino che vi aveva provato fino in fondo per provare a regalare Niang a Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Niente da fare, Niang si appresta a raggiungere i vecchi compagni Mario Pasalic e Luiz Adriano allo Spartak Mosca.