Già al centro della trattativa che riguarda il futuro calcistico di Giovanni Simeone, Genoa, Fiorentina e Torino sarebbero concorrenti anche per quel che riguarda la prossima avventura di un altro argentino, il difensore del Milan Gabriel Paletta.



L'oriundo 31enne è infatti in uscita dal club rossonero e su di lui sono parecchi i club interessati ad aggiudicarsene le prestazioni. Nelle passate settimane il Milan aveva provato ad inserire l'ex Parma come parziale contropartita per arrivare ad Andrea Conti. Alternativa che però l'Atalanta non ha voluto prendere in considerazione nonostante i buoni ricordi lasciati dal centrale sudamericano in terra orobica, un paio di stagioni fa. Anche Bologna e Sampdoria, altre piste sondate dall'agente del giocatore, si sono presto rivelate soluzioni non percorribili.



Il futuro di Paletta sarebbe comunque ancora in Serie A. Secondo Tuttosport su di lui avrebbero infatti puntato i riflettori Fiorentina, Genoa e Torino, tutte squadre alla ricerca di rinforzi d'esperienza per il reparto arretrato e considerate destinazioni gradite dall'argentino.