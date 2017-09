Cancellare la Lazio, ripartire dall'Austria Vienna. Il Milan affronta l'Udinese con l'obiettivo di ripartire in campionato e di non perdere contatto con i primi posti. Questa la sfida presentata dai dati Opta: il Milan è la squadra contro cui l'Udinese ha pareggiato più partite in Serie A (31): 16 vittorie bianconere e 37 successi rossoneri completano il bilancio. Nell'ultimo campionato l'Udinese ha interrotto una striscia di nove partite in cui i rossoneri erano rimasti imbattuti in casa contro i bianconeri in Serie A (6V, 3N). Il Milan non ha mai pareggiato in casa in campionato nel 2017: quattro sconfitte e sette vittorie, tra cui le ultime due giocate a San Siro.



Udinese che ha perso in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A: non arriva a sei da gennaio 2009. L’Udinese contro il Genoa è riuscita a mantenere la porta inviolata dopo nove gare di campionato con almeno un gol al passivo (21 in totale). Il Milan ha vinto tre delle ultime 10 gare giocate in Serie A, perdendo quattro volte in questo parziale (tre pareggi). Il club rossonero ha subito cinque gol in questo campionato, tutti tra il 30’ e il 60’ minuto: è la squadra che ne ha concessi di più in questo parziale. L’Udinese è l’unica squadra di Serie A contro cui Nikola Kalinic ha giocato almeno quattro volte senza mai segnare.



FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN: Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso; Kalinic. All. Montella



UDINESE: Scuffet; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Behrami; Barak, Jankto, Lasagna, De Paul; Maxi Lopez. All. Del Neri.