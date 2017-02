Montella e il Milan perdono Giacomoper i prossimi quattro mesi, il 2016-2017 del centrocampista è terminato. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale rossonero: "Il AC Milan comunica che in data odierna Giacomo Bonaventura è stato sottoposto a Turku in Finlandia ad intervento chirurgico dal professor Sakari Orava, assistito dal responsabile sanitario del Milan dottor Rodolfo Tavana..Il professor Orava, che ha eseguito l’intervento chirurgico, si è detto soddisfatto della riuscita dello stesso.L'infortunio lo terrà fuori per almeno 4 mesi e la stagione dipuò considerarsi chiusa. Il trequartista delha però voluto ringraziare, con una nota apparsa sul proprio profilo twitter, tutti i tifosi, i dottori e lo staff del Milan per il supporto ricevuto in questi giorni.