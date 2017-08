Doveva essere la notte di Andrè Silva e sicuramente in parte lo è stata. In parte sì, perché in molti esalteranno la sua doppietta dimenticando però che i gol si contano, ma soprattutto si pesano, e contro lo Shkendija hanno un peso specifico davvero relativo vista l’inadeguatezza dell'avversario. Ciò che si può sottolineare, invece, sono la caparbietà e l’istinto del grande attaccante mostrate nel secondo gol. Per il resto il giudizio non può che essere sospeso in attesa di avversari quantomeno di medio livello, cosa che i macedoni non si sono dimostrati. Solo la partita di Crotone ci dirà a questo punto se davvero Silva ha convinto Montella e ha capovolto quelle che finora sembravano gerarchie ben chiare, ovvero Cutrone titolare nella gara più difficile importante di questa settimana, quella di campionato.



La vera nota positiva è stata però la prestazione di Montolivo, o meglio di capitan Montolivo. Sì, avete letto bene, capitano, perché uno che accetta in maniera così professionale ed educata tutto quello che una parte dei tifosi gli hanno immeritatamente detto negli ultimi anni, sommato alla discutibile scelta della società di levargli la fascia per un neo arrivato, merita solo rispetto e ammirazione. Senza nulla togliere a Bonucci e alla sua evidente leadership, la gara di ieri è stata quindi un piccolo ma doveroso riconoscimento a chi ha dimostrato negli anni di meritare di essere chiamato capitano, per il suo vero e disinteressato amore per i nostri colori. A questo punto mi piacerebbe sapere come ha accolto la sua doppietta l'unico vero nemico da quando è al Milan, ovvero San Siro.