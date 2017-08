L'unico risultato che conta nella serata del Milan è questo, ovvero l'ennesima dimostrazione che a oggi la differenza tra Cutrone e André Silva è chiara ed evidente. La sorpresa sta nel fatto che la bilancia penda, però, dalla parte del giocatore cresciuta nel vivaio rossonero e non da quella del giocatore pagato 40 milioni di euro. Ormai non è più una notizia purtroppo. Il primo a essersene accorto è stato proprio Montella, che già nelle amichevoli estive preferiva il giovane italiano all'acquisto più costoso del mercato di Fassone e Mirabelli. La speranza era che con il passare del tempo il portoghese riuscisse quantomeno a migliorare per essere competitivo per questi play-off di Europa League dove il livello medio degli avversari è a dir poco modesto, così però non è stato.



GERARCHIE - In una partita che si è dimostrata sostanzialmente un'amichevole, Silva ha evidenziato ancora una volta di essere un giocatore con ottime qualità tecniche (nonostante alcuni goffi tentativi di stoppare il pallone), ma che fatica a dialogare con i compagni e che soprattutto fatica ancor di più a vedere la porta, non esattamente un dettaglio per chi di professione farebbe l'attaccante. Anche la scelta di Montella di sostituire Cutrone per fagli risparmiare preziose energie dopo poco più di un'ora di gioco, è indicativa del fatto che oggi Cutrone è il titolare del Milan, in attesa che Kalinic sia abile e arruolabile.



RIMANDATO - La sensazione è che i jolly a disposizione di Silva siano terminati e dopo la sosta dovrà guadagnarsi ogni minuto con molta più fatica rispetto quanto fatto finora. E' tuttavia altrettanto evidente che sarebbe sbagliato bocciare definitivamente un ragazzo di 21 anni e soprattutto un investimento così oneroso dopo solamente 3 mesi, quello che è certo però è che adesso tocca esclusivamente a lui.