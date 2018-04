La Lazio torna a vincere i ncampionato, vuole giocarsi l'accesso in Champions punto per punto. L'ex giocatore e allenatore biancoceleste Mimmo Caso è intervenuto ai microfoni di Radio incontro Olympia per raccontare le ambizioni biancocelesti: "Nell’ultimo periodo la Lazio ha alternato le sue prestazioni: ha fatto un grandissimo campionato fino a febbraio, poi ci sono stati alti e bassi dovuti a un calo fisiologico. Il tecnico ha spremuto i migliori giocatori, come Immobile, Milinkovic e Leiva, quindi è naturale. Lo abbiamo pagato a livello di classifica, ma nessuno avrebbe scommesso sulla Lazio ad inizio campionato, mentre ora per il gioco che ha espresso merita sicuramente la Champions".