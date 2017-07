Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Premium Sport del mercato del Milan, che nonostante i tanti acquisti già conclusi è ancora apertissimo; il direttore sportivo del club rossonero ha sottolineato che ci sono ancora diversi profili che piacciono al Milan,e si è anche soffermato sulla situazione che vede protagonista Donnarumma.- Mirabelli non ha perso l'occasione di soffermarsi ancora una volta sulla situazione di Gianluigi Donnarumma, la cui risposta alla proposta di rinnovo è attesa in tempi brevi: ''Donnarumma sa qual è la nostra posizione, è a conoscenza dell'offerta e della situazione. Aspettiamo una sua risposta, ma abbiamo tempi stretti perché dobbiamo poter gestire al meglio la situazione. Il 27 ci andiamo a giocare una chance importante in Europa e non possiamo partire con delle incognite; vogliamo avere certezze per quanto riguarda il ruolo del portiere che è uno dei più delicati.''.- Mirabelli ha parlato anche di Kjaer, difensore del Fenerbache che è finito nel mirino del club rossonero: ''. In questo momento non possiamo fare innesti se non esce prima un difensore centrale, perché a livello numerico non abbiamo spazio. C'è da dire che siamo in pieno mercato e le cose possono cambiare molto rapidamente, noi comunque ci facciamo trovare sempre pronti''.Il direttore sportivo del Milan ha parlato anche del centrocampo, che deve essere rinforzato; l'obiettivo resta sempre Lucas Biglia: ''Serve un'alternativa a Montolivo, che comunque resta un giocatore importante ed il nostro capitano. Monitoriamo diversi profili, e alcuni li teniamo segreti.''.In chiusura Mirabelli ha parlato anche di Kalinic e degli obiettivi per l'attacco: ''; ecco perché stiamo seguendo anche altri profili che possano fare al caso nostro.: è un campionato che conosco molto bene e nel quale giocano giocatori importanti che noi stiamo seguendo''.