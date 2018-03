In occasione di un evento commerciale in Franciacorta, il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato della situazione contrattuale dell'allenatore Gennaro Gattuso, per cui si parla da tempo di un rinnovo imminente: "Non ci sono problemi. Stiamo preparando la Pasqua e nell'uovo troveremo il rinnovo di Gattuso. Non ci saranno problemi a definire la questione nei prossimi giorni. Sarà uno degli allenatori più importanti nei prossimi anni ed è giusto che il Milan voglia tenerselo stretto. C'è grande sintonia tra me, Gattuso e Fassone e tutti quanti vogliamo aprire un ciclo con lui, perchè lo riteniamo l'allenatore più adatto". L'attuale contratto di Gattuso scade a giugno 2019.