Miranda e l'Inter vivono un momento difficile. Il centrale brasiliano viene dalla pessima prova col Bologna, poi un infortunio a condire una stagione particolarmente sfortunata, conferma dell'età che avanza per ii difensore arrivato dall'Atlético Madrid. E adesso, i saluti nella prossima estate non sembrano essere più un'ipotesi utopistica: l'Inter sta pensando concretamente alla cessione di Miranda, sono fermi infatti tutti i discorsi per il suo rinnovo intrapresi nei mesi scorsi.



LA VERITA' SUL CONTRATTO - Miranda non andrà a scadenza a giugno di quest'anno ma nel 2019; l'Inter dunque non lo lascerà partire a parametro zero, ma eventualmente lo cederebbe nella prossima estate smaltendo anche un ingaggio importante che tocca i 3 milioni di euro. Gli agenti di Miranda si stanno guardando attorno, così come l'Inter che investirà almeno su uno o due nuovi difensori centrali nel prossimo luglio. E nel momento più difficile, l'addio di Miranda sembra sempre più vicino.