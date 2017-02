Henrikh Mkhitaryan, giocatore armeno del Manchester United, ha voluto rispondere alle critiche di chi lo accusa di aver accettato i Red Devils solo per una questione economica; queste le sue parole alla Bild: ''Non riesco a capire questa cosa, se fossi interessato solo ai soldi mi sarei trasferito all'Anzhi e non al Borussia Dortmund quando ho lasciato lo Shakhtar. I soldi non c'entrano, io voglio sempre migliorare, e scelgo in base a cosa è meglio per la mia carriera''.