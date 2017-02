Su La Nazione di oggi viene fatto il punto su Jan Mlakar, attaccante sloveno della Primavera della Fiorentina convocato in prima squadra da Sousa per la gara di Roma. Dal suo arrivo in viola, nel gennaio 2015 per circa un milione di euro dal Domzale, il centravanti della Primavera ha segnato a raffica, attirando anche le attenzioni del tecnico portoghese. Il dato curioso è che Mlakar poteva essere un giocatore della Roma, poichè nel 2012 il club giallorosso gli offrì un periodo di prova, poi non concretizzato per motivi economici, e che non portò al tesseramento. Il ragazzo era tra gli obiettivi anche del Manchester City, ma furono i viola ad aggiudicarselo.