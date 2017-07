I fan si sono pronunciati: nell'della, dove le stelle del campionato americano sfideranno ilcampione d'Europa, ci sarà anche Bastian. Il 2 agosto, aldi, il centrocampista tedesco dei sarà uno degli 11 titolari . In tribuna, a vedere l'ex Bayern Monaco, ci sarà anche la moglia Ana Ivanovic, ex tennista, che, al momento del trasferimento del marito in Illinois, dichiarò: "Questa sarà la nostra prima vera casa. Ho sempre detto di essere una zingara, ho vissuto in giro per il mondo quindi è molto speciale stare in un posto".