Storico dirigente della Juventus, Luciano Moggi ha anticipato i temi della sfida del "Franchi", parlando a Fiorentinanews.com: "Sarà sicuramente una partita importante per entrambe, la Fiorentina mi sembra che stia facendo un campionato anonimo, non all'altezza della situazione, però la rivalità tra le tifoserie e poi il fatto che contro la Juve si tende sempre a dare il massimo, renderà il risultato incerto. A favore di chi potrebbe determinarlo qualche singolo episodio. Mi aspetto una partita accesa agonisticamente, anche se la Fiorentina da quel punto di vista non mi piace granché, è una squadra molle e non ha più le caratteristiche di una volta. Però ha pur sempre dei buoni giocatori".



​DYBALA CONTRO BERNARDESCHI - "Ma non solo tra loro. Sicuramente i due saranno protagonisti, sono tra i migliori giocatori delle proprie squadre, Dybala forse più determinante di Bernardeschi che comunque incide molto sull'economia della squadra. Quando avanza il numero dieci viola le difese sono in allarme, purtroppo non ha compagni che aiutino con inserimenti in area. Un difetto che ha però è che tiene troppo la palla e certe volte rallenta l’azione. Ma essendo giovane, togliendo qualche vizietto, può diventare sicuramente un campione".



SOUSA POST ALLEGRI? - "Allegri rimane, il resto sono chiacchiere. Paulo è una persona tranquilla, magari sarà stato criticato per il campionato anonimo quest’anno però è un professionista serissimo e anche di qualità, avrà avuto motivi per lamentarsi. All'inizio mi sembrava molto contento di allenare la Fiorentina. Nelle ultime fasi ho letto di una sua insofferenza ma non se sia vera".