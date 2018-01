Luciano Moggi, nel suo editoriale per Libero, parla del weekend di Serie A appena concluso: “Piuttosto bruttina la Juve di Verona, molle nelle gambe, poche idee, giro palla ad andamento lento. Fatica fin troppo contro un Chievo ridotto in nove per le espulsioni prima di Bastien e poi di Cacciatore, ma malgrado ciò si porta via i tre punti nella stessa maniera con la quale aveva battuto il Genoa nella precedente giornata: giocando male (…). Di contro il Napoli batte il Bologna grazie a un’autorete di Mbaye e a un rigore (realizzato da Mertens), fin troppo generoso, concesso dall’arbitro Mazzoleni senza consultare il Var, mentre una mano di Koulibaly in area è passata inosservata. Logico che qualcuno possa domandarsi quale sia il ruolo della tecnologia in campo”.