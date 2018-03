Luciano Moggi, ex dg della Juventus radiato dal calcio dopo Calciopoli, parla a juventusnews24.com.



Su Allegri: "È l’uomo che ha dato risultati e gioco. Che poi non giochi bene ci sta, perché la Juve è fatta di elementi eclettici: hanno qualità per segnare e giocare pure male, all’occorrenza. Non è il Napoli, che va bene se girano tutti. La Juve, se gioca male, ha sempre Dybala e Higuain che possono far gol".



Su Calciopoli: "Un passaggio molto importante per il calcio italiano. Ma brutto per chi l’ha subito e non ha fatto niente, nella fattispecie noi. Se la sentenza del processo sportivo finisce col campionato regolare e partite non alterate significa che non era stato fatto niente. La difesa della Juve non è stata eccezionale, anche perché l’avvocato ha detto: “Va bene la B con penalizzazione”. La sostanza qual è? Che quello che ha detto l’avvocato, aggiungendo anche che aveva letto tutto in sette giorni, non è corrisposto poi a verità di sentenza".