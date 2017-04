. L'ex direttore generale dellarisponde alle accuse del giornalista e telecronista di Sky Sport , il quale aveva dichiarato che il dirigente juventino aveva chiesto il suo licenziamento, insieme a quello di, dopo una telecronaca a, nel match proprio dei bianconeri, nella stagione 2004-05.- Questo l'intervento di Lucianodalle pagine di Libero nel suo pezzo 'La verità su Caressa': "Dispiace dover accusare di falsità un professionista che ho sempre stimato: non posso però fare diversamente. Troppo facile sparlare degli assenti, soprattutto di persone che hanno subito di tutto senza aver commesso illeciti in un campionato che il processo sportivo ha detto essere regolare., dovrà dimostrare se sia vero quello che ha detto. Cipriani non è mai stato legato alla Gea, l’arbitro Pieri fu assolto. Non ho mai detto a qualcuno di licenziare, sono abituato ad affrontare le persone direttamente. Sarà chiamato in tribunale a spiegare quanto affermato., lui e la Gea che adesso dipinge come male del calcio". Una querelle che prevede altri capitoli.