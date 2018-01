Luciano Moggi commenta la 21esima giornata di Serie A sulle colonne di Libero. Si comincia da Atalanta-Napoli: "La partita non è stata bella, Reina è stato determinante quanto incerto Berisha nell’uscita su Mertens. Masiello da una parte e Allan dall’altra sono stati tra i migliori in campo. E se la vittoria napoletana è un segnale da scudetto, non potevano mancare le solite polemiche di Sarri: quando deve giocare prima della Juve vorrebbe giocare dopo, e viceversa, dimenticando il giorno dopo quello che ha detto prima. Tace invece la Signora, gioca quando la partita è in programma e all’Allianz batte il Genoa di Ballardini, restando a un punto e confermando che da gui a maggio sarà corsa a due”.