In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



Che in Scozia le faccende legate al calcio vadano in maniera profondamente differente rispetto all'Italia non lo scopriamo di certo oggi, ma quello che è successo in una partita del weekend della Scottish Premiership fa impressione, soprattutto se paragonato alle polemiche che sono scaturite da Juve-Inter.



AMMISSIONE DI COLPE - Di solito gli arbitri sono al centro delle polemiche, come accaduto al nostro Nicola Rizzoli, ma questa volta allo scozzese Andrew Dallas è andata diversamente, dato che ha trovato il modo di farsi apprezzare nonostante un errore. Lo racconta Ian Cathro, allenatore degli Hearts of Midlothian: il suo centrocampista Malaury Martin è stato ammonito per sbaglio durante la sfida col Motherwell vinta per 3-0, senza che avesse fatto nulla. C'è stato infatti il più classico degli scambi di persona, visto che il giocatore ad essere ammonito doveva essere Lionel Ainsworth. Dallas ha chiamato l'allenatore della squadra di Edimburgo per scusarsi, a fine match, dell'errore commesso.



ESEMPIO PER L'ITALIA - Ecco le parole dell'allenatore degli Hearts: "Siamo grati a Dallas per quello che ha fatto, ora speriamo che le regole cambino". In base alle normative, infatti, nonostante l'errore dell'arbitro la sanzione graverà comunque su Martin e si accumulerà alle altre nel conteggio delle ammonizioni che porta alla eventuale squalifica. Un'ammissione di colpe importante però, che forse dovrebbe essere adottata anche da qualcuno qui da noi.





