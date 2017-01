In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:, ilfilosofo greco dell'antichità, che si può tradurre consi può: noi addetti ai lavori di Calciomercato.com ce ne accorgiamo durante ogni sessione di compravendita che viviamo. Bisogna essere smart, riuscire a stare al passo con i tempi, gestire al meglio le notizie e le situazioni caotiche: siamo però rimasti entusiasti e divertiti da quello che ci è capitato oggi, situazione che ci permette di parlare di una, e ringraziamo Jonathan, centrocampista dell'Inter, che ci ha concesso di evolverci ulteriormente.- L'ala francese ha infatti: anche i calciatori, diretti interessati del nostro gioco Fantacalciomercato, che scommette sulle, si dilettano nell'ipotizzare la sua. Così, sotto un post che lo riguarda e dal titoloha commentato con un plateale e divertitoIndizio o burla? Noi, nel dubbio, abbiamo aggiunto la squadra inglese alle possibili destinazioni del francese. Non solo, il dialogo e le facezie sono continuati nel pomeriggio, quando il francese ha aggiunto uno scherzoso:. Un dialogo divertente e leggero, tra chi il mercato lo analizza per lavoro e chi lo vive sulla propria pelle.: è infatti una delle prime volte, se non la prima, che un calciatore dialoga online con sito di sua spontanea volontà.@AleDigio89