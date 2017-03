@AleDigio89

In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:l'attaccante dellaha vissuto una giornata che non dimenticherà mai, prima dell'impegno della propria nazionale in casa contro Gibilterra, poi vinto per 5-0. Dopo essere arrivato da Roma,approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri di stato, che ha votato Dzeko non solo per le prestazioni in campo ma anche- Cerimonia formale ma grandi elogi da parte del ministro:La risposta del romanista, prima della donazione della propria maglia giallorossa: "Sono veramente onorato di ricevere questo premio. Sfrutto questa occasione per fare un appello per chiedere più fondi statali da stanziare agli atleti, perché siamo un Paese con sportivi di talento”. All’attaccante sono state consegnate una targa e un(quasi ottomila euro), premio poi diviso in tre parti: una parte per la clinica pediatrica di Sarajevo, le altre due alle case famiglia di Mostar e Tuzla, prima della visita ai bambini dell’ospedale pediatrico, dove è stato accolto dagli applausi e dove si è fatto immortalare con i piccoli tifosi.- Nel pomeriggio poi Dzeko ha visitato lo Stadion Grbavica, dove ha iniziato la sua carriera da giocatore con la maglia dellonsieme al padre Midhat e all’amministratore delegato del club, che gli ha presentato il nuovo modello economico e le future strutture che la società metterà a disposizione per i tifosl'ennesima dimostrazione che i calciatori, se vogliono, possono essere i migliori tra i filantropi.