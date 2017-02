In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""





Una volta i papà, prima che i figli andassero a letto, raccontavano loro le fiabe più classiche, come "Cappuccetto Rosso": ma adesso i tempi sono cambiati, e la modernizzazione è avvenuta anche per quanto riguarda gli aneddoti da raccontare ai bambini per farli addormentare. L'esempio che ci ha colpito molto è quello di Edoardo Maturo, 33enne di Magenta in provincia di Milano: le sue fiabe sono differenti, visto che il papà in questione è un gran tifoso del Milan, un ultrà, che ha deciso di raccontare al figlioletto alcune favole a tinte rossonere.



C'ERA UNA VOLTA IL MILAN - "C'era una volta il Milan...", il refrain che tanto ha ripetuto negli ultimi tempi: una frase che si addice anche al presente fosco dei rossoneri, cui fa da contraltare un passato luminosissimo. Da Sacchi ad Ancelotti, passando in rassegna tutta l'era berlusconiana: tanti aneddoti, episodi che hanno segnato la vita di Edoardo e che ora ha deciso di mettere a disposizione, dopo anni di Curva Sud, del piccolo Leonardo. Da tifoso a cantastorie, con Riijkard, Gullit e van Basten al posto di "Cenerentola" e i "Tre Porcellini". Principesse, re e regine, maghi e fate sono stati sostituiti dagli idoli della gioventù calcistica di Edoardo: il pallonetto di Savicevic a Zubizarreta, i gol di van Basten, il rigore di Sheva a Buffon.



UNA DEDICA SPECIALE - Queste fiabe sono poi diventate un libro: "Papà, Van Basten e altri supereroi", un ebook disponibile sulla piattaforma “Book a Book”, descritto come "un manuale per salvare tanti futuri papà dalla possibilità di avere un figlio juventino". Intanto, sono arrivate due ordinazioni speciali: Marco van Basten ha richiesto due copie, e una tornerà indietro con il suo autografo. Ma questa è più di una fiaba.



