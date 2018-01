"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



L'anno nuovo ha bisogno di tormentoni: il 2018 non sta deludendo da questo punto di vista e ci ha dato il benvenuto con addirittura due casi mediatici che stanno monopolizzando le prime giornate del mese di gennaio. L'incipit è senza dubbio legato al caso Nainggolan, con un video poco edificante diffuso dal calciatore belga della Roma durante la mattinata del primo giorno del nuovo anno, nel quale fuma, beve e bestemmia. Il prosieguo è però assolutamente conseguente e riguarda la polemica che si è scatenata attorno all'introduzione del pagamento dei sacchetti biodegradabili, diffusi nei supermercati per la pesa di frutta e verdura.



ETO'O E NON SOLO... - Il web come al solito si è scatenato attorno a queste due situazioni: se per quanto concerne Nainggolan sono piovute condanne unanimi e note di biasimo, più divertente è stata invece la reazione del mondo del calcio alla "polemica sacchetti bio". Tante le meme diffuse su Twitter e Instagram, la più originale delle quali è senza dubbio quella legata alla famosa esultanza di Samuel Eto'o con i sacchetti di plastica, quando indossava la maglia dell'Inter, nella finale del Mondiale per Club contro il Mazembe, datata dicembre 2010. Si narra che il famoso balletto del camerunense con le buste di plastica in mano fosse dedicato all'addio di Benitez, che doveva prendere le sue cose per andar via, con un rifermento al mitico film "L'allenatore nel pallone". Ma anche le altre burle non scherzano: vedere la gallery qui sopra per credere.



@AleDigio89