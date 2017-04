In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



I francesi saranno chiamati ad un doppio bivio nella giornata di mercoledì 3 maggio: non solo quello elettorale, con la scelta fondamentale e decisiva se appoggiare il candidato democratico Emmanuel Macron e la candidata del Front National Marine Le Pen, di fronte nell'atteso faccia a faccia in diretta televisiva prima del ballottaggio, ma anche quello televisivo, perché nella medesima serata va in scena anche l'andata della semifinale di Champions League tra Monaco e Juventus, in programma al Louis II alle 20.45. Per la prima volta dopo parecchi anni una squadra transalpina torna a disputare una semifinale al più alto livello europeo, ma i tifosi francesi non potranno godersi appieno lo spettacolo.



IL RIMEDIO DEL VERDE COHN-BENDIT - Beffardo il destino, che ha fatto cadere in concomitanza i due eventi: Daniel Cohn-Bendit, intellettuale francese, ha definito questo bivio come "dramma shakesperiano, tragedia greca". Molti di loro, appassionati di pallone e magari tifosi dei monegaschi, saranno di fronte ad un'ardua scelta, a meno che non decidano di dilettarsi nello zapping. Sempre Cohn-Bendit, parlamentare europeo nelle fila dei verdi, ha ribadito a Le Parisien, come riporta anche Calcio e Finanza, la sua spaccatura interiore: "Mi sembra difficile cambiare la data del dibattito, perché viene sempre fissato il mercoledì prima del ballottaggio…né si può chiedere all’Uefa di cambiare l’orario della partita. Metterò la partita sulla tv senza volume, e il dibattito sul computer. Dopotutto si può fare a meno della telecronaca della partita e delle immagini di un appuntamento politico”.



L'EX MILAN DHORASOO NON CI STA - Una soluzione intelligente: sintonizzarsi contemporaneamente su beIN Sports e TF1 e France2, canali dove saranno trasmessi gli eventi. L'ex Milan Vikash Dhorasoo invece guarderà la partita per motivazioni politiche: "Non avrebbe senso spostare la data del dibattito per le presidenziali, soprattutto per una partita di calcio… Ma guarderò Monaco-Juventus, e per una buona ragione. Nel 2002 Jacques Chirac rifiutò di discutere con Jean-Marie Le Pen, tra i due turni. Perché al momento, si sarebbe vergognato a discutere con lui, e mi vergogno che questo dibattito oggi possa andare in scena: Macron lo dovrebbe annullare. Sarò davanti a Monaco-Juventus, è più interessante". Il bivio c'è anche chi lo vive così.



