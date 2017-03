In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



Kalidou Koulibaly pensa a sè stesso e a tutta la sua nazionale: il difensore del Napoli ha infatti salvato i suoi compagni del Senegal da una brutta figura, visto che secondo quanto riportato da L'Observateur ha pagato il conto dell'albergo per tutta la spedizione a Londra dei Leoni della Teranga. I dirigenti della federazione calcistica, viste le difficoltà economiche che sta patendo il Senegal, non avevano infatti la possibilità di saldare il debito contratto con l'hotel: la conseguenza sarebbe stata l'allontanamento di tutta la squadra dal luogo del ritiro.



CONTO DA 25MILA EURO - A quel punto è intervenuto Koulibaly, che ha deciso di regalare la permanenza inglese ai compagni: la trasferta inglese nella City per la sfida alla Nigeria giocata all'Hive Stadium rappresentava una spesa troppo ingente da affrontare, quindi il calciatore del Napoli, insieme all’agente Djily Dieng, ha tirato fuori più di 25mila euro per saldare il conto. Un gesto di cuore, che in Senegal non dimenticheranno.



@AleDigio89