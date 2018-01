Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia del Monaco per il centrocampista classe '93 Fabinho, nel mirino di Juventus, Manchester United e Paris Saint Germain. Alla stampa brasiliana, l'ex Real Madrid ha dichiarato: "Sarei interessato se ci fosse la possibilità di trasferirmi in un nuovo campionato o in un club più grande e con aspettative maggiori. Al Monaco sono stato bene, ma sento che il mio tempo qui sta volgendo al termine. Forse ho bisogno di una nuova sfida". Il suo contratto col Monaco scade a giugno 2021.