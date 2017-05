L'attaccante prodigio del Monaco, Kylian Mbappé, non è riuscito a segnare a Buffon nella semifinale persa dai monegaschi contro la Juventus: "A noi è mancata un pò di esperienza, abbiamo creato molte opportunità che però non siamo riusciti a sfruttare. Loro invece hanno avuto due occasioni nitide, e hanno segnato due gol, questione di concretezza. Lavoriamo ogni giorno per riuscire a tenere testa a grandi giocatori, queste partite rappresentano una buona dose di esperienza che ci permette di progredire più velocemente. Buffon? Ha effettuato alcune grandi parate questa sera, ma cercheremo lavorare bene in allenamento per riuscire a segnargli nella gara di ritorno".