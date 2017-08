FANTACALCIOMERCATO

I campioni di Francia stanno perdendo l'enfant prodige. E' già pronta una prima offerta al Torino, che continua a pretendere i 100 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria. Come si legge su La Stampa, si parla di, quindi una proposta mai arrivata prima sul tavolo del Toro. Con la possibilità di inserire anche, cioè il triplo di quanto percepisce ora e quasi il doppio dell'offerta del: assalto respinto al mittente non senza fatica. E le avances del- Se arrivassero i 100 milioni (anche all'ultimo secondo), il Torino avrebbe le spalle al muro, ma non sarebbe spiazzato visto che da fine giugno ha bloccatodel Napoli. In ogni caso sarebbe costretto a passare la palla al diretto interessato. E Belotti, che per tutta l'estate pur esprimendo gratitudine al Toro non ha mai negato il desiderio di cimentarsi in una piazza da Champions, avrebbe- Tornando al Monaco, le altre piste per l'attacco portano al giovane danesedell'Ajax e a: l'idea sarebbe quella di un parcheggio del centravanti del Chelsea nel Principato, prima di tornare all'Atletico Madrid a gennaio.