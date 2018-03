Attraverso un comunicato, il Monaco ha replicato alle accuse mosse dal Lione dopo la decisione dell'attaccante classe 2001 Willem Geubbels di rifiutare la proposta di rinnovo contrattuale dell'OL, alla luce dell'interesse del club del Principato nei suoi confronti. "L'AS Monaco conferma il suo interesse per Geubbels e sottolinea di aver contattato il Lione in maniera trasparente in vista di un possibile trasferimento nella prossima estate. Alla luce della decisione di tanti giovani calciatori francesi di lasciare il nostro Paese, il Monaco ritiene importante poter trattenere in patria un calciatore ambito da diverse formazioni straniere".