Ramón Rodríguez Verdejo, meglio noto come Monchi, è il direttore sportivo più chiacchierato del momento. Il suo ottimo occhio per i talenti e la sua capacità di scovare futuri campioni hanno fatto di lui il desiderio di diversi club europei, che hanno apprezzato il grande lavoro svolto a Siviglia, arricchito dai tre successi consecutivi in Europa League. La Roma vuole Monchi per sostituire Sabatini, lui a BeIN Sports, ha concretamente aperto le porte alla partenza: "Non c'è un motivo concreto, e nemmeno una data esatta. Ho il desiderio di valutare altre situazioni e seguire le sensazioni. Lascerò quando vedrò le condizioni per andarmene da Siviglia, sono legato a questa terra, sono qui da quando ho 18 anni e lascio dopo 30. Quindi credo che la mia partenza sarà una decisione concordata, non unilaterale: non pagherò la clausola e non me ne andrò a febbraio, ma dopo tanti anni ho il desiderio provare qualcosa fuori da qui".



L'APERTURA ALL'ITALIA - Il corteggiamento è iniziato l'estate scorsa e prosegue a maggior ragione ora, la Roma vuole che Monchi continui la sua tradizione di grandi colpi - Ramos, Alves, Rakitic e Bacca, per citarne alcuni -, per creare una squadra ancor più competitiva. Il ds andaluso non nasconde il suo interesse per l'Italia: "Rimango poco tempo a godere dei successi e molto a valutare i fallimenti, anche se relativi. Non esiste un momento buono per andarsene, io ho più dubbi di tutti. Ma ho il grande desiderio di vivere una nuova esperienza, e vi rivelo due luoghi: Italia e Francia. Sono i più congeniali per me, più adatti al modo che ho di lavorare. Lì, la figura del direttore sportivo ha molto potere. Cerco una nuova sfida, per mettermi alla prova, per vedere se riesco a fare ciò che ho fatto a Siviglia anche altrove".