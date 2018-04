Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium nel pre-partita del ritorno di Champions League contro il Barcellona:



​REMUNTADA - "Remuntada possibile? Sarà difficile, ma noi siamo in fiducia e proveremo a fare il massimo. Il mister ha deciso di cambiare qualcosa e ha dato fiducia a Schick. Sarà comunque una notte importante per la Roma".



MERCATO - Se i soldi della Champions verranno utilizzati per sul mercato? Serve il lavoro sul mercato, non solo i soldi. Il denaro è importante, ma dopo un anno so quello che gira intorno al club. Si può fare qualcosa per migliorare, ora pensiamo al presente. Credo più nel lavoro che nei soldi”.