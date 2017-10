Il paziente è grave, verrebbe da dire.(magari da testa di serie),. Certo, fallire quell'appuntamento che abbiamo sempre raggiunto (ad eccezione dell'edizione 1958) sarebbe una mazzata tremenda per la credibilità di un movimento che viene da due eliminazioni consecutive al primo turno, ma- Nemmeno un impegno sulla carta agevole come il match interno con la Macedonia è stato sufficiente a centrare l'aritmetica certezza dell'accesso degli spareggi, da conquistare anche solo con un pareggio in Albania. Ma, che aveva iniziato col 3-5-2 di contiana memoria e ha finito col 3-4-3 di ieri una volta resosi conto dell'insostenibilità del 4-2-4 con determinati interpreti. Segnali di una confusione tangibile nella mente del ct, che ha in parte ragione ad appellarsi agli infortuni che non gli consentono di lavorare mai sullo stesso undici tipo e allo scarso impiego di alcuni giocatori scesi in campo nell'infausta notte di Torino, ma che(poco tempo, scarso valore del campionato, lavoro del suo predecessore). Da guida dello spogliatoio, il recordman di presenze in azzurro ha lanciato più di un segnale negli ultimi mesi al ct, che sembra non incassare la fiducia totale del suo gruppo.La Croazia, dopo il clamoroso pari con la Finlandia che rischia di compromettere il cammino verso Russia 2018, ha optato per una scelta drastica, cacciando il ct Cacic a pochi giorni dalla sfida decisiva con l'Ucraina. E l'Italia cosa dovrebbe fare? Dopo la disastrosa partita con la Macedonia, sarebbe giusto mandare via subito Ventura per dare una scossa e non rischiare nulla in Albania o in previsione degli spareggi di novembre?