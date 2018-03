I preparativi per il Mondiale di Russia 2018 procedono a ritmi spediti ma nelle ultime settimane si è aggiunta una nuova polemica sull'organizzazione russa. No, non c'entrano impianti, hooligans e rapporti tesissimi fra paesi, bensì l'annoso rapporto a distanza fra i portieri e la storica azienda tedesca che produce il pallone da gioco dell'evento.



IL PALLONE - Il Telstar 18 (questo il nome dato da Adidas al pallone) prende ispirazione da quello usato nel Mondiale 1970 e poi in quello del 1974. Ha debuttato nelle partite internazionali lo scorso novembre, ma fin da subito, un po' come accadde per lo Jabulani del Mondiale in Sud Africa, ha fin da subito incontrato le critiche degli addetti ai lavori, portieri in primis.



I TRE TENORI - Al termine della gara fra Germania e Spagna il portiere del Napoli Pepe Reina, quello del Manchester United David De Gea e quello del Barcellona, Marc André ter Stegen hanno tutti confermato la difficoltà nel parare il pallone. “Fa cose strane, è impossibile capire dove vada a finire" hanno detto in coro. "Sono pronto a scommettere qualunque cifra che a Russia 2018 vedremo più di 35 gol a causa di questo pallone” ha dichiarato l'estremo difensore del Napoli. "Fanno ancora in tempo a produrne un altro. Questo è davvero pessimo. Bloccarlo è un’impresa!” ha chiuso ter Stegen. Una polemica che si preannuncia infuocata, ma dall'azienda tedesca fanno sapere che il Telstar 18 è il pallone del futuro.