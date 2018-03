Da quando questa mattina si è diffusa la notizia della morte di Emiliano, tanti protagonisti del mondo del calcio hanno voluto rendere omaggio sui social network all'allenatore, tra questi anche molti suoi ex giocatori ai tempi delGigiindimenticabile ala destra per cuiè stato più di un allenatore, su Facebook ha scritto: "Tutto il mondo sa che sei stato importante per me, ma solo io so il legame che c’è stato tra di noi, fatto di amore, affetto e stima. Sei stato l’unico mister con il quale ho mantenuto rapporti anche dopo la fine della carriera, per questo e per altri motivi sarai per sempre inciso nel mio cuore. Riposa in pace mio grande mister”.Enrico, terzino del Torino di Emiliano Mondonico, su Twitter ha invece postato. "Un grosso saluto al nostro Comandante. Ora sicuramente sarà già negli spogliatoi a prendere in giro gli Invincibili con i loro vestiti! Ciao Grande Mister".