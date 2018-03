Sono tante le personalità del mondo del calcio che questo pomeriggio hanno fatto visita alla camera ardente di Emiliano Mondonico allestita nella sua cascina a Rivolta d'Adda. Come riporta Toro.it, erano presenti alcuni dei suoi ex giocatori come Roberto Cravero, Luca Fusi, Luca Marchegiani, Domenico Morfeo, Luca Ariatti ma anche suoi ex colleghi come Bortolo Mutti e Cesare Prandelli. È giunta anche la squadra al completo dell'Albinoleffe insieme al presidente Andreoletti.



Alla camera ardente non era invece presente nessun dirigente del Torino, il presidente Urbano Cairo, insieme ad altri membri della dirigenza granata, sono comunque attesi domani mattina per i funerali che si terranno alle ore 10.