Montella su Adani che sa sempre tutto!!! pic.twitter.com/3NDCgv9llw — ErrataConiuge (@ErrataConiuge) 28 settembre 2017

Nemmeno dopo le uniche due sconfitte della stagione in trasferta contro Lazio e Sampdoria in campionato. Figuriamoci dopo una vittoria sofferta come quella di ieri sera in Europa League, arrivata grazie al, ex giocatore di Inter e Fiorentina, che gli ha fatto notare l'errore di un calciatore rossonero: "Sulla postura del corpo ci lavoriamo per quanto possibile proprio nel posizionamento dei difensori - ha risposto Montella tra il serio e il faceto -. Permettimi però una battuta per l'affetto che ho per te e per la vecchia amicizia.Dal canto suo, Adani sembra non essersela presa più di tanto e ha controreplicato: "Sulla carriera ho recuperato qua".- Poco dopo lo stesso Montella in conferenza stampa ha risposto sempre col sorriso sulle labbra a questa domanda del giornalista di Mediaset, Carlo. Il tecnico del Milan non ha fatto una piega: "Carlo è una persona che stimo tantissimo, in maniera smisurata. E' il primo allenatore che sono andato a vedere quando ho iniziato a fare questo mestiere, al Chelsea mi ha trattato come un fratello e mi ha chiesto se volessi diventare il suo secondo. Quindi,tranquillamente. Col massimo sorriso per Carlo, che è un amico".