Giorni intensi, giorni di grande tensione. La sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha fatto finire in un vortice di critiche Vincenzo Montella, chiamato a reagire contro Rijeka, Roma e Inter per riprendersi il Milan. Il nuovo corso non prevederà la presenza del preparatore Emanuele Marra, tagliato dall'allenatore napoletano. Repubblica oggi in edicola svela i motivi: detto dell’accesa dialettica di martedì tra Montella e Mirabelli e al di là della famosa dieta parzialmente vegana (mai un’imposizione) e delle presunte perplessità di qualche neoacquisto sull’intensità degli allenamenti, la divergenza tra Montella e Marra sarebbe nata dalla volontà dell’allenatore di ridurre le sedute integrate, cardine di Marra, in cui tattica, tecnica e atletica si mescolano.



QUELLA CLAUSOLA... - Montella ha lasciato aperte sia l’ipotesi di un esterno sia la promozione dei collaboratori Savoia e Iriarte o dalla Primavera di Dominici, da anni al Milan. Marra, teorico del corretto stile di vita, era molto ascoltato. Quest’anno aveva avallato la collaborazione dell’ingegnere Maldifassi, inventore di una pedana per la forza, e di Temperini, docente di fighting. Cambiare per Montella è stato necessario, il futuro finanziario del Milan dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale anche per l'ex allenatore di Sampdoria e Fiorentina che ha una clausola nel contratto: senza l'Europa che conta sarà esonero.