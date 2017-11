L'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro l'Aek Atene:



Su André Silva: "E' un ragazzo giovane, di grande potenzialità, ci sta che a volte si possa sbagliare la scelta. E' un ragazzo di grandissimo talento".



Sulla squadra: "C'è da lavorare, vedo la squadra predisposta. Nelle ultime settimane creiamo meno ma subiamo anche meno. Il secondo tempo è andato meglio del primo, non era una partita facile soprattutto per l'intensità dell'avversario. Il primo tempo lo abbiamo interpretato così così, il secondo meglio e poteva venire fuori anche una vittoria".



Sull'attacco in crisi: "Numericamente sì nelle ultime due partite, nella terz'ultima partita abbiamo segnato anche un po' troppo, li avessimo distribuiti diversamente sarebbe stato meglio. La squadra è sulla testa sul campo, oggi nessuno si è tirato indietro. C'è bisogno di sinc ronismi, talvolta non c'è movimento senza palla, non c'è corsa verso il compagno. Dobbiamo migliorare, quando le squadre ci marcano a tutto campo abbiamo delle difficoltà in più".



Sul possibile esonero: "E' un po' di tempo che sto guardando da vivo il mio funerale, questo è un vantaggio. La società mi sostiene, poi non so quello che possa succedere".



Il tecnico rossonero ha poi aggiunto alcune battute anche in conferenza stampa: "Siamo primi in classifica, parliamo di questo. Non è facile giocare in Europa, possiamo parlare di gara complicata ma non è catastrofico uno 0-0 in casa dell'Aek Atene. Ho visto una squadra che ha lottato, ha accelerato nel secondo tempo, siamo andati vicino la vittoria e abbiamo creato più dell'avversario, avessimo segnato col palo di Montolivo avremmo sicuramente meritato. Non è stata una brutta partita, nel secondo tempo l'abbiamo giocata bene, nel primo tempo eravamo contratti, siamo qui per crescere. Non sono d'accordo perchè non era facile giocare qui, ho visto cose positive".



Sull'incontro con Mirabelli: "Non voglio essere ripetitivo. Siamo primi in Europa League, guardiamo le cose positive. L'anno scorso le squadre italiane sono uscite al primo turno, non dimentichiamocelo"