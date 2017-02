Il Milan cinese svela la sua faccia italiana. Venerdì c'è il closing, sabato la conferenza stampa di presentazione ufficiale dei nuovi proprietari. Restano da capire i nomi degli investitori guidati dal capocordata Yonghong Li e dal suo braccio destro Han Li (Haixia Capital, China Huarong Asset Management, forse China Construction Banck e China Merchants Bank) e se Silvio Berlusconi accetterà o meno la carica di presidente onorario.



NUOVO CDA - Intanto prende forma il nuovo Consiglio d'amministrazione: oltre all'amministratore delegato e direttore generale Marco Fassone che prenderà il posto di Adriano Galliani, saranno presenti altri due italiani. Si tratta di Marco Patuano (attuale amministratore delegato della holding dei Benetton ed ex ad del gruppo Telecom, laureato alla Bocconi e tifoso milanista) e l'avvocato Roberto Cappelli, entrato nel 2011 nello studio legale Gianni e Origoni, una delle parti più attive in questa complicata trattativa. Cappelli non è nuovo a un incarico nel mondo del calcio, ex presidente della Roma nel periodo del passaggio di proprietà tra i Sensi e gli americani, per alcuni anni è stato anche membro del Cda giallorosso. Individuato anche il notaio, lo studio dei professionisti milanese Busani Mannella Ridella: saranno loro a mettere l'ultimo timbro sul ciclo Berlusconi. Dal Cda rossonero, oltre ad Adriano Galliani, usciranno anche Barbara Berlusconi e tutti gli uomini Fininvest.



CALCIOMERCATO - Per quanto riguarda la squadra, la priorità va al prolungamento del contratto di Donnarumma. Oltre al portiere, va verso il rinnovo anche Montella. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, venerdì dopo il closing Fassone e Mirabelli sono attesi a Milanello per parlare a tu per tu con l'allenatore. Illustrandogli il progetto della nuova proprietà cinese anche sul mercato: si è parlato di Kessie, Schick, Bernardeschi, Dahoud, Kramer, Alexis Sanchez, Keita e del Papu Gomez, e si continuano a monitorare giocatori che già erano nel mirino come Badelj.



MONTELLA - Inoltre sarà l’occasione giusta per iniziare ad affrontare la questione del rinnovo contrattuale. Se Montella condividerà quanto gli verrà prospettato dalla nuova dirigenza, si incomincerà a parlare di futuro. L’idea è quella di proporre all’allenatore almeno un anno di contratto in più, con relativo adeguamento economico (attualmente lo stipendio netto è di 2,3 milioni a stagione).