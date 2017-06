Con un duro comunicato comparso nel primo pomeriggio sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha negato fermamente l'esistenza di una trattativa con il Milan per portare Riccardo Montolivo in rossoblù: "Ancora una volta - si legge nella nota - come si verifica purtroppo spesso di riscontrare negli articoli pubblicati su Repubblica – edizione locale, sono riportate notizie basate su una realtà non attinente alla veridicità dei fatti e recanti informazioni fuorvianti per l’opinione pubblica, frutto di congetture prive di fondamento".



Il riferimento dell'aspro comunicato redatto da Villa Rostan è alla notizia comparsa quest'oggi su Repubblica di un interesse del Genoa per Montolivo: "Questo modo di fare disinformazione con cui vengono riempiti gli spazi, avendo come unico bersaglio il presidente Preziosi nella “pagina” a lui quasi quotidianamente dedicata per dare evidenza a notizie false come quelle riferite in data odierna (presunto incontro di mercato con il Milan, proposta per il centrocampista Montolivo, “caso” Perin), rientra nella logica di chi è mosso dallo scopo di seminare discredito e rappresentare situazioni fittizie, che presto saranno controvertite dall’evoluzione dei fatti, non soggetti in ogni caso alle chiacchiere raccolte nei bar".



La società rossoblu rivolge infine un appello ed una promessa ai propri tifosi: "A tale proposito si invitano i supporter genoani a non prestare credito alle bufale che vengono propinate e di pazientare per un tempo minore di quanto si pensi".