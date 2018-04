Alvaro Morata di nuovo alla Juventus? L'ad bianconero Marotta recentemente, parlando della sua avversione ai cavalli di ritorno, aveva citato proprio lo spagnolo come possibile eccezione e le prossime settimane potrebbero far decollare le quote di questa opzione. Come riferisce oggi Tuttosport infatti, Morata e la moglie Alice hanno nostalgia dell'Italia e per questo il numero nove, dopo la finale di FA Cup del 19 maggio, chiederà la cessione al Chelsea.



OPERAZIONE 'ALLA CUADRADO' - Convincere i Blues a cedere un giocatore pagato la scorsa estate 80 milioni di euro non è impossibile, ma serve un investimento importante: servono almeno 70 milioni per convincere i londinesi ora, una cifra che non spaventa PSG e Bayern Monaco ma che può risultare scomoda per i bianconeri. Ecco perché Marotta studia un'operazione simile a quella che ha consentito alla Juve di prelevare Cuadrado proprio dal Chelsea: Morata potrebbe tornare in prestito biennale con riscatto finale fissato intorno ai 35 milioni di euro. Un rinforzo in attacco serve, le alternative non mancano (su tutti Anthony Martial, valutato dal Manchester United 40 milioni): al via i contatti nelle prossime settimane, il ritorno di Morata a Torino è più che una semplice idea.